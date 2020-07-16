16 липня Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 27,11 грн за долар. Це нижче на три копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на 16 липня складає 31,03, що вище в порівнянні з попереднім банківським днем на 16 копійок.
Вартість російського рубля також зросла до 3,83 грн за 10 рублів.
Курс валют в Україні на 16.07:
- $1 – 27,11 грн;
- €1 – 31,03 грн;
- 1 польський злотий – 6,94 грн;
- 10 російських рублів – 3,83 грн.
Як змінився курс валют після відставки глави НБУ
Курс гривні втратив майже цілу гривню після того, як екс-глава Національного банку Яків Смолій пішов у відставку.
Згідно курсу НБУ на 3 липня, рівень української валюти вперше за три місяці стабільності перевалив за 27 грн за $1.