16 липня Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 27,11 грн за долар. Це нижче на три копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на 16 липня складає 31,03, що вище в порівнянні з попереднім банківським днем ​​на 16 копійок.

Вартість російського рубля також зросла до 3,83 грн за 10 рублів.

Курс валют в Україні на 16.07:

$1 – 27,11 грн;

€1 – 31,03 грн;

1 польський злотий – 6,94 грн;

10 російських рублів – 3,83 грн.

Як змінився курс валют після відставки глави НБУ

Курс гривні втратив майже цілу гривню після того, як екс-глава Національного банку Яків Смолій пішов у відставку.

Згідно курсу НБУ на 3 липня, рівень української валюти вперше за три місяці стабільності перевалив за 27 грн за $1.