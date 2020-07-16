16 липня, відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради України. Депутати мають розглянути цілу низку законів як у першому, так і в другому читаннях.

Депутати розглядатимуть зміни до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму справляння акцизного податку під час реалізації тютюнових виробів.

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Також Рада береться за патентну реформу. У цей день парламентарі повинні ухвалити одразу два закони щодо патентної політики у країні.

Крім того, у Верховній Раді повторно розглядатимуть у другому читанні закон Про оборонні закупівлі.

Календар роботи Ради на четверту сесію

Народні депутати вирішили, що повернуться до роботи після канікул 1 вересня. На засіданні 15 липня вони затвердили календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради.