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Факти / Україна / Політика

Засідання Верховної Ради 16 липня: онлайн-трансляція

16 липня, відбудеться чергове пленарне засідання Верховної Ради України. Депутати мають розглянути цілу низку законів як у першому, так і в другому читаннях.

Депутати розглядатимуть зміни до Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму справляння акцизного податку під час реалізації тютюнових виробів.

Читайте: Патентний тролінг та оборонні закупівлі: порядок денний Ради 16 липня

Також Рада береться за патентну реформу. У цей день парламентарі повинні ухвалити одразу два закони щодо патентної політики у країні.

Крім того, у Верховній Раді повторно розглядатимуть у другому читанні закон Про оборонні закупівлі.

Календар роботи Ради на четверту сесію

Народні депутати вирішили, що повернуться до роботи після канікул 1 вересня. На засіданні 15 липня вони затвердили календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради.

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