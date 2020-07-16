Зеленський: Маємо шанс повернути території, якщо об’єднаємося, як 30 років тому

Шостий рік поспіль Україна захищає суверенітет від російської агресії, але українці мають шанс повернути свої території тільки, якщо об’єднаються.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час урочистого засідання Верховної Ради на честь 30-ї річниці ухвалення Декларації про суверенітет України.

– Шостий рік поспіль захищаємо суверенітет України від російської агресії. Ми втратили частину територій, ми втратили своїх людей. На жаль, ми не можемо повернути загиблих, але ми повинні повернути усі свої території, повернути віру. У нас є шанс це зробити тільки, якщо ми всі об’єднаємося, як і тридцять років тому, – сказав президент.

Звертаючись до народних обранців, Зеленський закликав боронити Україну як від зовнішніх ворогів, так і від внутрішніх чвар.

– Годі сварок та розбрату. Годі ділити українців та ділитися самим на владу та опозицію, червоних та синіх, час перестати бути політиками, а стати державними діячами, – сказав глава держави.