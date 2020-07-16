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Зеленський похвалив Верещук та заперечив наявність ”смотрящих” за Києвом

Президент України Володимир Зеленський похвалив обрання кандидатом на міського голову Києва від Слуги народу Ірину Верещук.

Про це заявив на брифінгу 16 липня.

– Окрім усіх якостей Ірини, важливо, що вона керувала містом. Людина з великим практичним досвідом, – сказав він.

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Ірина Верещук була міським головою міста Рава-Руська у Жовківському районі Львівської області. Розташований населений пункт на кордоні з Польщею. Тут мешкає 8 тис. людей.

”Смотрящие” за Києвом

Володимир Зеленський також заявив, що в Офісі президента немає жодних “смотрящих” за Києвом та іншими містами України.

– Загалом питання “смотрящих” не існує в нашому Офісі, – додав президент.

Кандидати від Слуги народу

16 липня у партії Слуга народу влаштували внутрішньопартійний праймеріз на кандидата на посаду міського голови Києва.

У праймеріз брали участь п’ятеро нардепів: Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Микола Тищенко, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

Перемогла депутат Ірина Верещук, яка піде на вибори під брендом Слуги народу.

Інші кандидати уже пообіцяли балотуватись самовисуванцями.

Вибори мають відбутись 25 жовтня 2020 року.

Джерело: Офіс президента

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