Відомий український акордеоніст та заслужений артист Ігор Завадський хворіє четвертою стадією синдрому набутого імунодифіциту.

Раніше музиканта звинувачували в насильстві та педофілії. Завадський повідомив, що він уже тиждень перебуває у реанімації. Спершу у нього підозрювали Covid-19, а потім виявилося, що у виконавця СНІД IV стадії.

– Шостий день у реанімації Бердянська, в головній лікарні міста. Учора ще говорили, що двобічна пневмонія (коронавірусу немає, тест негативний), а потім прийшов інший тест. У мене IV стадія СНІДу. Ймовірне зараження сім/вісім років тому, – зазначив акордеоніст.

На момент зараження Завадський перебував у в’язниці. Він підозрює, що саме там його випадково або навмисне інфікували ВІЛ.

– Лікування від нього почалося вже сьогодні. Сім крапельниць у день із найсильнішими антибіотиками, купа таблеток і процедур. Вставати не можу взагалі. Навіть лежати тільки на спині виходить. Коли людина різко худне, це початок IV стадії. Я схуд на 10 кг, – додав він.

Суд над Завадським

У липні 2013 року Подільський районний суд Києва засудив акордеоніста, підозрюваного у розбещенні дітей, до 13 років позбавлення волі. Музикант також повинен був сплатити 27 тис. гривень за проведені у справі експертизи. Окрім Завадського винними у скоєнні статевих злочинів проти неповнолітніх визнали його водія та адміністратора.

Його адміністратор Андрій Бригида отримав сім років в’язниці, а водій Андрій Бойко – три роки обмеження волі.

20 квітня 2016 року Апеляційний суд Києва скасував вирок Ігорю Завадському і направив справу до суду першої інстанції. 13 червня 2016 року Подільський районний суд Києва звільнив Завадського на поруки.

Фото: Igor Zavadsky

Джерело: Igor Zavadsky