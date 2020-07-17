17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1456.

Всього проведено 854 064 тестування методом ПЛР. За добу вилікувалися 838 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2253 випадки;

Волинська область — 3188 випадків;

Дніпропетровська область — 1174 випадки;

Донецька область — 781 випадок;

Житомирська область — 1580 випадків;

Закарпатська область — 4229 випадків;

Запорізька область — 658 випадків;

Івано-Франківська область — 3309 випадків;

Кіровоградська область — 677 випадків;

м. Київ — 6689 випадків;

Київська область — 3184 випадки;

Львівська область — 7754 випадки;

Луганська область — 100 випадків;

Миколаївська область — 504 випадки;

Одеська область — 2435 випадків;

Полтавська область — 347 випадків;

Рівненська область — 4940 випадків;

Сумська область — 352 випадки;

Тернопільська область — 2358 випадків;

Харківська область — 2909 випадків;

Херсонська область — 207 випадків;

Хмельницька область — 942 випадки;

Чернівецька область — 5262 випадки;

Черкаська область — 800 випадків;

Чернігівська область — 632 випадки.

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Коронавірус в Україні 16 липня

Станом на 16 липня кількість хворих на коронавірус досягла 56 455 осіб. За час пандемії від вірусу одужала 28 931 людина, за добу – 800 українців. Померли від хвороби 1 445 громадян країни, за минулу добу – 18 осіб.