17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1456.
Всього проведено 854 064 тестування методом ПЛР. За добу вилікувалися 838 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2253 випадки;
- Волинська область — 3188 випадків;
- Дніпропетровська область — 1174 випадки;
- Донецька область — 781 випадок;
- Житомирська область — 1580 випадків;
- Закарпатська область — 4229 випадків;
- Запорізька область — 658 випадків;
- Івано-Франківська область — 3309 випадків;
- Кіровоградська область — 677 випадків;
- м. Київ — 6689 випадків;
- Київська область — 3184 випадки;
- Львівська область — 7754 випадки;
- Луганська область — 100 випадків;
- Миколаївська область — 504 випадки;
- Одеська область — 2435 випадків;
- Полтавська область — 347 випадків;
- Рівненська область — 4940 випадків;
- Сумська область — 352 випадки;
- Тернопільська область — 2358 випадків;
- Харківська область — 2909 випадків;
- Херсонська область — 207 випадків;
- Хмельницька область — 942 випадки;
- Чернівецька область — 5262 випадки;
- Черкаська область — 800 випадків;
- Чернігівська область — 632 випадки.
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Коронавірус в Україні 16 липня
Станом на 16 липня кількість хворих на коронавірус досягла 56 455 осіб. За час пандемії від вірусу одужала 28 931 людина, за добу – 800 українців. Померли від хвороби 1 445 громадян країни, за минулу добу – 18 осіб.