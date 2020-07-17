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Факти / Україна / Суспільство

Показник тримається на високому рівні: в Україні 809 нових випадків коронавірусу

17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1456.

Всього проведено 854 064 тестування методом ПЛР. За добу вилікувалися 838 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2253 випадки;
  • Волинська область — 3188 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1174 випадки;
  • Донецька область — 781 випадок;
  • Житомирська область — 1580 випадків;
  • Закарпатська область — 4229 випадків;
  • Запорізька область — 658 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3309 випадків;
  • Кіровоградська область — 677 випадків;
  • м. Київ — 6689 випадків;
  • Київська область — 3184 випадки;
  • Львівська область — 7754 випадки;
  • Луганська область — 100 випадків;
  • Миколаївська область — 504 випадки;
  • Одеська область — 2435 випадків;
  • Полтавська область — 347 випадків;
  • Рівненська область — 4940 випадків;
  • Сумська область — 352 випадки;
  • Тернопільська область — 2358 випадків;
  • Харківська область — 2909 випадків;
  • Херсонська область — 207 випадків;
  • Хмельницька область — 942 випадки;
  • Чернівецька область — 5262 випадки;
  • Черкаська область — 800 випадків;
  • Чернігівська область — 632 випадки.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

коронавірус 17 липня

Коронавірус в Україні 16 липня

Станом на 16 липня кількість хворих на коронавірус досягла 56 455 осіб. За час пандемії від вірусу одужала 28 931 людина, за добу – 800 українців. Померли від хвороби 1 445 громадян країни, за минулу добу – 18 осіб.

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