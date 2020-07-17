Через коронакризу Украерорух опинився в скрутному становищі – Криклій

В умовах карантину національний провайдер аеронавігаційного обслуговування продовжував функціонувати, щоб зберегти критично необхідну інфраструктуру та висококваліфікованих працівників.

Щоб забезпечити безперебійну роботу, Украерорух запровадив низку антикризових заходів, спрямованих на скорочення операційних та експлуатаційних витрат до мінімально можливого рівня. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Від 5 червня в Україні відновилися внутрішні польоти, з 15 червня розпочалися міжнародні рейси. Міністерство інфраструктури разом із МЗС проводить переговори з владами інших країн про якнайшвидше відкриття кордонів для українців. Наразі відкриті: Болгарія, Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія, Чорногорія, Велика Британія, США та інші, зазначив Криклій.

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– Але незважаючи на все це, польоти в українському небі відновлюються повільно. У червні Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 4 584 рейси — це на 87,1% менше порівняно з червнем 2019 року. Критично низькими залишаються і обсяги транзитних польотів, – сказав міністр.

За словами Криклія, щоб підтримати ліквідність підприємства, Європейський банк реконструкції та розвитку надав Украероруху €25 млн кредиту. Тепер провайдер певний час зможе працювати без ризику втрати платоспроможності та зберегти унікальних фахівців підприємства.

Інтенсивність польотів від минулорічних обсягів досягне половини наприкінці 2020 року. Повне відновлення докризових обсягів повітряного руху очікується на кінець 2022 року.

До слова, Кабмін скасував обов’язкову 14-денну самоізоляцію для туристів, які відпочивали в Єгипті чи Албанії.