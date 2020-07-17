Фаєри та відра: під Радою мітингують на захист української мови

Під Верховною Радою другий день проходить мітинг проти ухвалення мовного законопроекту нардепа від фракції Слуга народу Максима Бужанського.

З партійною символікою та прапорами України під парламентом перебувають активісти Всеукраїнського об’єднання Свобода, Демократичної сокири і Національного корпусу.

Свої сили до Ради стягнули Національна поліція та Національна гвардія України.

Проти чого мітингують під Радою

Учасники акції вимагають зняти “русифікаторський” законопроект №2362 з порядку денного Ради 17 липня.

Згідно з проектом закону Бужанського, в Україні пропонується скасувати норму про обов’язкове вивчення 80% предметів у школах українською мовою.

У законопроекті прописано, що освітні установи самі повинні визначати перелік навчальних предметів, які викладаються українською мовою, “з урахуванням особливостей мовного середовища”.

Раніше профільний комітет Ради не рекомендував ухвалювати даний законопроект.

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Порядок денний Ради

Крім мовного законопроекту, парламент у п’ятницю планує розглянути проект закону про функціонування регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців та закону про внесення змін щодо вдосконалення порядку зміни обвинувачення в суді.