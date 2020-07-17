17 липня Верховна Рада збирається на засідання для вирішення низки важливих питань.

Засідання Верховної Ради розпочнеться з години запитань до уряду – о 10.00.

У першому читання депутати розглянуть питання навчання державою мовою в закладах освіти.

Також парламентарі голосуватимуть за зміни у Кодексах: Виборчому, Кримінальному, Житловому та Кримінально процесуальному.

Також на порядку денному є сім питань щодо ратифікації.

У другому читання розглядатимуть закон Про освіту та Про вищу освіту.

Засідання за три хвилини

Під час другого позачергового засідання Верховної Ради 14 липня народні депутати відправили на повторне перше читання законопроект, який передбачає звільнення директора НАБУ, якщо його притягнуть до відповідальності за корупцію.

Дмитро Разумков скликав друге засідання на вимогу 150 народних депутатів і закрив його через три хвилини.