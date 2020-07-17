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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Статистика коронавірусу в Україні на 17 липня свідчить про 57 264 хворих. За минулу добу на Covid-19 захворіло ще 809 осіб. Водночас 838 пацієнтів повністю одужало.

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Пряма трансляція
09:19 - 17 липня

Як коронавірус поширюється за областями України: 

коронавірус в Україні 17 липня

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09:18 - 17 липня

Статистика коронавірусу в Україні на 17 липня свідчить про 57 264 хворих. За минулу добу на Covid-19 захворіло ще 809 осіб. Водночас 838 пацієнтів повністю одужало.

Загалом померло від коронавірусу в Україні 1 456 людей, за добу – ще 11.

Найбільше випадків за добу зафіксували у Львівській (+132), Рівненській (+88) областях та у Києві (+76).

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08:39 - 17 липня

Станом на 08.00 17 липня, у Львові та на Львівщині – 7 754 підтверджені випадки інфікування коронавірусом:

  • 203 — померли
  • 1305 — одужали

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20:30 - 16 липня

Рада ЄС оновила перелік безпечних країн, чиїм мешканцям дозволений в’їзд до Євросоюзу. України у списку немає.

З переліку вилучили Сербію і Чорногорію, мешканцям яких дозволявся в’їзд з 1 по 15 липня. У цих країнах виросла кількість хворих на коронавірус.

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18:37 - 16 липня

Навчання в школах під час адаптивного карантину може відрізнятися в різних регіонах залежно від ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, країну поділять на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Заборона відвідувати школи буде лише в населених пунктах червоної зони.

Наразі уряд розглядає три варіанти розвитку подій, залежно від рівня зараженості:

  • Низкий – школи працюють в звичайному режимі;
  • Середній – змішана форма: дистанційне навчання + в школах з протиепідемічнили заходами;
  • Високий – повністю дистанційне навчання.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відповідна постанова вже готова.

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15:04 - 16 липня

Уряд не повинен продовжувати карантин більше, ніж на місяць.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, уряд повинен розробити чіткі рамки того, як карантин проходитиме в країні.

– Не треба поспішати з продовженням карантину надовго, треба діяти за розвитком ситуації. Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше, – сказав він.

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13:04 - 16 липня

Київ та сім областей не відповідають умовам ослаблення карантину:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Донецька;
  • Закарпатська;
  • Харківська;
  • Чернівецька;
  • Чернігівська.

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11:41 - 16 липня

У ЗСУ зафіксували ще 11 випадків коронавірусу. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Нині хворіє 128 військових, одужали вже 494 осіб та п’ятеро померли.

На самоізоляції перебувають 467 військовослужбовців.

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10:51 - 16 липня

На потяги далекого сполучення, зокрема і транзитні, що прямують з та до Києва, з 16 липня квитки продають без обмежень, тобто на 100% місць. Укрзалізниця зняла обмеження.

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10:48 - 16 липня

Уряд заборонив роботу ресторанів та нічних клубів після 23.00 на всій території України.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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