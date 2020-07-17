З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Статистика коронавірусу в Україні на 17 липня свідчить про 57 264 хворих. За минулу добу на Covid-19 захворіло ще 809 осіб. Водночас 838 пацієнтів повністю одужало.