В Україні не покращується епідситуація, щодня в країні фіксується понад 800 нових випадків Covid-19. Водночас у ЄС заявили, що готові відкривати кордони для України, якщо кількість нових хворих буде удвічі меншою. А у МОЗ готуються до початку нового навчального року та вирішують, у якому форматі навчатимуться школярі.

Станом на 17 липня в країні підтвердили 57 264 випадки інфікування, за добу – 809 нових.

Найскладнішою епідситуація залишається у трьох регіонах: Львівській (7 754 випадки), Чернівецькій (5 262 випадки) та Рівненській (4 940 випадків) областях.

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Лідером серед міст за кількістю хворих залишається Київ – 6 689 підтверджених випадків за весь час та 160 нових за добу.

Складна ситуація у Дарницькому районі міста – 1 099 випадків.

Через складну епідситуацію ЄС не поспішає відкривати кордони для України. Як повідомили у МОЗ, українці зможуть подорожувати до європейських країн, якщо кількість нових хворих протягом двох тижнів буде меншою 460-480 хворих.

– Якщо у нас протягом двох тижнів кількість випадків не буде перевищувати 460-480 хворих, то тоді ми впишемо у сьогоднішні критерії ЄС, – розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також у МОЗ зробили заяву щодо нового навчального року. Навчання восени може початися за змішаним варіантом викладання: деякі предмети викладатимуть у школах, інші – дистанційно.

Коронавірус в Україні

За час пандемії від коронавірусу одужали 29 769 українців, за добу – 838 пацієнтів.

Водночас летальних випадків у країні – 1 456.

Загалом в Україні провели 854 064 тестування методом ПЛР.