Місцеві вибори 2020 пройдуть в Україні 25 жовтня.

Дату місцевих виборів в Україні встановили під час засідання у Верховній Раді 16 липня.

25 жовтня пройдуть місцеві вибори, зокрема, обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

Старт виборчої кампанії намічений на 5 вересня.

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Вибори в Криму і на окремих територіях Донецької та Луганської областей проводитися не будуть.

Місцеві вибори 2020

На місцевих виборах 2020 кандидати на посаду мера міста повинні заплатити заставу. Його сума залежатиме від кількості виборців міста.

Застава складе від 19 до 445 тис.грн. Максимальну суму заплатять кандидати на крісло мера Києва, Харкова і Дніпра – 445 тис.грн, 219 тис. грн і 157 тис. грн відповідно.

11 червня ЦВК дозволила голосувати громадянам без прописки, а це понад 1 млн осіб. До них відносяться особи, яким виповнилося 18 років, і вони не встигли зареєструватися.