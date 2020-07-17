У Києві 17 липня зафіксували 76 нових хворих на коронавірус.
Сьогодні в Києві вже 6 689 підтверджених випадків захворювання.
З початку епідемії померли 126.
Хто захворів за останню добу:
- 66 жінок віком від 18 до 71 року;
- 73 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв;
- 5 дівчаток від 1 року до 16 років та 3 хлопчики від 2 до 6 років.
До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 528
- Дарницький – 1 099
- Деснянський – 810
- Дніпровський – 788
- Оболонський – 577
- Печерський – 679
- Подільський – 450
- Святошинський – 571
- Солом’янський – 611
- Шевченківський – 576.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 17 липня
17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1456.
Всього проведено 854 064 тестування методом ПЛР. За добу вилікувалися 838 пацієнтів.