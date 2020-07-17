У Києві 17 липня зафіксували 76 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні в Києві вже 6 689 підтверджених випадків захворювання.

З початку епідемії померли 126.

Хто захворів за останню добу:

66 жінок віком від 18 до 71 року;

73 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв;

5 дівчаток від 1 року до 16 років та 3 хлопчики від 2 до 6 років.

До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 528

Дарницький – 1 099

Деснянський – 810

Дніпровський – 788

Оболонський – 577

Печерський – 679

Подільський – 450

Святошинський – 571

Солом’янський – 611

Шевченківський – 576.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1456.

Всього проведено 854 064 тестування методом ПЛР. За добу вилікувалися 838 пацієнтів.