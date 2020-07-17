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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 17 липня зафіксували 76 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні в Києві вже 6 689 підтверджених випадків захворювання.

З початку епідемії померли 126.

Хто захворів за останню добу:

  • 66 жінок віком від 18 до 71 року;
  • 73 чоловіка віком від 18 до 85 рокiв;
  • 5 дівчаток від 1 року до 16 років та 3 хлопчики від 2 до 6 років.

До лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 528
  • Дарницький – 1 099
  • Деснянський – 810
  • Дніпровський – 788
  • Оболонський – 577
  • Печерський – 679
  • Подільський – 450
  • Святошинський – 571
  • Солом’янський – 611
  • Шевченківський – 576.

коронавірус у києві 17 липня

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 17 липня

17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1456.

Всього проведено 854 064 тестування методом ПЛР. За добу вилікувалися 838 пацієнтів.

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