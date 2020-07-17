Через пандемію коронавірусу МАУ змінила правила перевезення ручної поклажі для пасажирів, які прямують до Туреччини, ОАЕ, Італії та Азербайджану, а також повертаються з цих країн.

Згідно з новими правилами, на борт можна брати:

невелику жіночу чи чоловічу сумку;

ноутбук чи планшет;

сумку з речами для немовляти.

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Водночас ці речі мають бути вагою до 5 кг і розміром 40х30х10.

Якщо ручна поклажа не перевищує дозволені габарити, але не відповідає вимогам країн, до яких прямує пасажир, її треба оформити на стійці реєстрації багажу. Ця функція безкоштовна.

Водночас у вантажному відсіку не можна перевозити: документи, ліки, цінні речі, смартфони, ноутбуки, планшети, батарейки, електронні сигарети, сірники і запальнички.

МАУ запустила чартери до курортів

Після відкриття кордонів для українців МАУ запустила чартери до Туреччини і Єгипту з різних українських міст.

Українці зможуть полетіти до Анталії, Бодруму, Хургади та Шарм-ель-Шейху.

Вильоти здійснюватимуться з Києва, Харкова, Одеси, Львова та Запоріжжя.

Джерело: МАУ