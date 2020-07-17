На пленарному засіданні Верховної Ради 17 липня, депутати розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні.

Воно розпочнеться о 10.00 з години запитань до Уряду про стан безпекового середовища довкола України та організацію проведення осіннього призову до ЗСУ.

Народні депутати у першому читанні мають розглянути закон про внесення змін щодо навчання державою мовою в закладах освіти, закон щодо функціонування регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців та закону про внесення змін щодо удосконалення порядку зміни обвинувачення в суді.

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У другому читанні розглядатимуться закон про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень закону України Про ринок електричної енергії щодо постачання електричної енергії.

Також у Раді маю розглянути закон про внесення змін щодо залучення приватних інвесторів для вирішення дефіциту місць у дитсадках та школах, проект закону щодо харчування дітей у закладах середньої освіти та закон щодо відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти у першому читанні.

Засідання Верховної Ради 17 липня – порядок денний

Календарний план Ради

На засіданні 15 липня парламентарі затвердили календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради та вирішили, що розпочнуть роботу з 1 вересня.

Згідно з документом, 10 тижнів Рада працюватиме у режимі пленарних засідань, ще сім – народні обранці віддадуть роботі у комітетах, комісіях та фракціях.