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Факти / Україна

Ознак підготовки РФ до активних бойових дій поблизу Криму немає – Таран

Міністерство оборони України не фіксує підготовку Російської Федерації до наступу з боку окупованого Криму та створення на півострові ударних угрупувань.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час години запитань до уряду.

– Наразі ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративного кордону Херсонської області з тимчасово окупованої території АР Крим, не виявлено.

На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угруповань, – заявив він.

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Міністр також зазначив, що ЗСУ здійснюють заходи для випередження загострення обстановки.

– Посилення ведення розвідки, здійснюються заходи щодо ротації військ, уточнено завдання, організовано тісну взаємодію з Національною гвардією, Національною поліцією, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України, – дадав Таран.

Катування в Криму

Співробітники ФСБ Російської Федерації та інших правоохоронних органів в анексованому Криму застосовують тортури, щоб змушувати людей давати показання.

Зокрема застосовували побиття, удари електричним струмом та удушення.

Фото: Міноборони

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