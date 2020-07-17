ППО Ірану може сприйняти цивільний літак за ворожий, тому Євроагентство з авіаційної безпеки (EASA) попередило про небезпеку його повітряного простору.

Експерти вважають, що в Ірані є проблеми із взаємодією цивільної авіаційної влади та військового командування, тому існує ризик неправильного розпізнавання цивільного повітряного судна.

Рекомендації EASA діють до 16 січня 2021 року. Причиною таких попереджень стала публікація 11 липня нового звіту Організації цивільної авіації Ірану щодо причин катастрофи літака Boeing 737 Міжнародних авіаліній України під Тегераном, який 8 січня збили військові.

Читайте: Авіакатастрофа МАУ: Іран готовий до переговорів з Україною з 20 липня

Авіакатастрофа МАУ у Ірані

Іран через три дні після катастрофи літака МАУ, в якій загинуло 176 людей, визнав, що це його військові помилково збили авіалайнер.

А 11 липня оприлюднив новий звіт, в якому стверджує, що ракету випустили через неправильні налаштування системи ППО. Комплекс помилково визначив Boeing 737, як об’єкт, який атакує Тегеран.

В Україні вже заявили, що про остаточну причину катастрофи літака МАУ говорити зарано, оскільки є дані, які можуть свідчити про інші причини.

Джерело: EASA