У четвер, 16 липня, Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній в убивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

За словами адвоката підозрюваної Дениса Ломанова, Яну Дугарь прибрали з переліку свідків, з якими не можуть спілкуватися військовослужбовці, які проходили з нею службу.

Водночас суд продовжив зобов’язання, які були покладені на неї раніше.

– Чергова маленька перемога. Печерським районним судом м. Києва продовжено покладені на неї обов’язки, проте виключено з переліку свідків з якими не можна спілкуватися військовослужбовців з якими Яна проходить службу та викладачами навчального закладу, – написав адвокат.

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Також він зазначив, що на наступному засіданні сторона обвинувачення спробує зобов’язати захист завершити ознайомлення з матеріалами провадження протягом 10 днів.

13 липня Апеляційний суд Києва звільнив Яну Дугарь з-під домашнього арешту. Про це клопотав перед судом захист підозрюваної.

Також Яні зняли електронний браслет.

Джерело: Денис Ломанов