Російські окупанти вже третій день не дають змогу українській стороні проводити пошук пораненого українського військовослужбовця, який досі перебуває в сірій зоні в районі селища Зайцеве.

– Сьогодні під час чергових перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, в черговий раз не були досягнуті домовленості, щодо пошуку та евакуації нашого пораненого захисника, – повідомили в штабі ООС.

Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи.

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Українська сторона наголошує на самостійному пошуку представниками української пошукової групи, до складу якої увійдуть вісім чоловік, спільно з саперами та медиком. Вони перебуватимуть без зброї та будуть одягнені в білі костюми та світловідбиваючі жилети.

– УС СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ та світову спільноту терміново вплинути на вирішення вище зазначеного питання та підкреслює, що ці факти тяжкого безвідповідального злочину російсько-окупаційної влади є не що інше, як небажання визнавати міжнародно ухвалені правові норми і принципи відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Обстріли біля Зайцевого

13 липня бойовики обстріляли українські позиції біля Зайцевого із стрілецької зброї та гранатометів. Внаслідок чого загинув один військовий, другий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Того ж дня під час евакуації тіла окупанти вбили одного медика, здійснивши обстріл. Ще двоє українців постраждало.

15 липня бойовики повернули тіло загиблого. Наразі йде підготовка тіла до транспортування на його місця поховання.