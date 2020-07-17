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Факти / Україна

У Києві за добу зафіксовано 76 нових випадків коронавірусу

Коронавірус у Києві зафіксовано у 6 689 осіб. За останню добу інфіковано ще 76 людей.

Жодна людина не померла від ускладнень Covid-19 за останні 24 години.

За час епідемії перемогли хворобу 2 160 мешканців столиці.

Нині хворіють 4 403 особи.

Загалом медики зафіксували 15 102 підозри на коронавірус.

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Коронавірус в Україні

За добу коронавірус в Україні станом на 17 липня підтвердили у 809 осіб. Загалом за час епідемії зафіксували 57 264 випадки Covid-19.

За добу померли 11 людей, загалом зафіксовано 1 456 летальних випадків.

Вилікувалися 29 769 пацієнтів, за останню добу 838 людей.

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