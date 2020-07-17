Відпочинок на Азовському морі: маршрут і карта об’їзду доріг на ремонті

У Запорізькій області триває ремонт відразу на трьох дорогах.

Про це повідомив мер інфраструктури Владислав Криклій.

Зокрема, на трасі М-18 Харків-Сімферополь, Н-30 Василівка-Бердянськ і Т-04-01 Дніпро-Васильківка-Покровське-Гуляйполе-Пологи-Мелітополь.

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В Укравтодорі закликали врахувати це при плануванні маршрутів.

Схема об’їзду доріг, на яких триває ремонт

Ремонт доріг в Україні

14 травня в рамках держпрограми Велике будівництво розпочався ремонт траси Харків-Сімферополь на ділянці між Запоріжжям і Мелітополем. Будівельники вже відновили покриття на декількох кілометрах магістралі.

Дорожники кажуть, що в умовах раціонального використання магістралі гарантія на нове покриття — три роки. Але якщо тут будуть їздити перевантажені фури, більше 24 тонн, дорога стільки часу не витримає.

Після ремонту магістралі на трасі працюватимуть чотири пункти вагового контролю для вантажівок.

Джерело: Владислав Криклій