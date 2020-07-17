Гривня у п’ятницю ввечері на міжбанківському валютному ринку послабився на 5 копійок і коштує 27,45 грн/$.

Водночас у обмінниках долар тримається на позначці 27,40/$ та 31,20 грн/€.

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Нацбанк України на 20 липня встановив такий курс гривні:

$1 продають за 27,36 грн;

€1 продають за 31,25 грн.

Таким чином, курс долара виріс до максимуму з початку квітня 2020 року. 6 квітня він становив 27,37 грн/$.

Курс валют до осені не зміниться

До осені курс валют буде у коридорі 27-28 грн, прогнозує голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Він пояснює нестабільність гривні нині сезонністю і карантином.

Карантин залишив в Україні туристів, які планували виїхати на відпочинок та витрачати там валюту. Водночас вдома залишились заробітчани, що зменшує надходження валюти до України. Тобто валютний баланс зберігається.