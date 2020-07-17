Національний банк України підняв офіційний курс долара та євро до гривні.

На 17 липня НБУ встановив курс 27,27 грн/1 $ – порівняно із попереднім днем вартість зросла на 16 копійок.

Зниження ціни на євро, згідно з курсом на 17 липня, зафіксувалося на 31,12 грн/1 € – вартість зросла на 8 копійок з попереднього дня.

Читайте: Потрібно бути обережним і не шукати простих рішень – інвестори про вибір глави НБУ

Курс валют в Україні від НБУ на 17.07:

$1 – 27,27 грн;

€1 – 31,12 грн;

1 польський злотий – 6,93 грн;

10 російських рублів – 3,83 грн.

Прогноз курсу долара до осені 2020

За даними Асоціації українських банків, курс долара до осені перебуватиме у коридорі 27-28 грн.

Таку вартість буде зафіксовано незалежно від того, хто очолить НБУ.

Нинішнє здешевлення гривні на ринку голова асоціації Андрій Дубас пояснив сезонністю і карантином.