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Факти / Україна / Політика

За добу в Києві одужала рекордна кількість хворих на Covid-19

Кількість мешканців Києва, які за минулу добу одужали від коронавірусу збільшилася на 160 осіб.

– Одужали за минулу добу 160 людей. Це найбільше за весь період пандемії. Всього коронавірус подолали 2 320 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 13. У Деснянському – 11. Та в Солом’янському і Шевченківському районах – по 9 випадків, – сказав Віталій Кличко.

коронавірус у києві 17 липня

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Коронавірус у Києві зафіксовано у 6 689 осіб. За останню добу інфіковано ще 76 людей.

Жодна людина не померла від ускладнень Covid-19 за останні 24 години.

За час епідемії перемогли хворобу 2 160 мешканців столиці.

Нині хворіють 4 403 особи. Загалом медики зафіксували 15 102 підозри на коронавірус.

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