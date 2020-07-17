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Факти / Україна / Суспільство

ЗНО 2020 з математики та фізики: 17 липня оголошено результати

17 липня офіційно оприлюднено результати ЗНО 2020 з двох предметів – математики та фізики. Інформація розміщена в кабінетах учасників тестування.

Абітурієнти також можуть завантажити картки з результатами та скан-копії бланків відповідей.

Якщо у випускника є сумніви щодо правильності результату, він має право протягом п’яти днів подати апеляцію до Українського центру оцінювання якості освіти.

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Таблиця переведення тестових балів у рейтингову оцінку (за шкалою 100-200 балів) доступна у розділі ЗНО 2020.

Напередодні експертна комісія також визначила поріг склав/не склав з цих предметів: для математики – 9 балів, для фізики -12.

Цей поріг подолали 87% випускників, які писали ЗНО з математики, та 92%, які писали тест з фізики.

Результати ЗНО з української мови та літератури, історії України, біології та іноземних мов оголосять до 25 липня, з географії та хімії – до 29 липня.

Основна сесія ЗНО 2020 завершується 17 липня тестуванням з хімії. Додаткова пройде з 23 липня до 11 серпня. Відповідно результати будуть відомі до 14 серпня.

Джерело: УЦОЯО

Фото: Dreamstime

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