ЗНО з хімії 17 липня: що брати і коли будуть результати

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року завершиться тестуванням з хімії, яке розпочнеться у п’ятницю, 17 липня.

Коли початок

Здавати іспит для вступу до вищої навчальної установи розпочнуть об 11.00. Пускатимуть бажаючих здати тестування до 10.50.

Варто пам’ятати, що учасників іспиту, які запізняться, до пункту ЗНО не допустять. Краще прийти за хвилин 30 до закриття входу.

Які документи брати

Перед допуском на тестування перевірятимуть наявність запрошення-перепустки, оригіналу сертифіката учасника ЗНО 2020 та оригіналу паспорта, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Що брати крім документів

Учасникам іспиту знадобиться з собою ручка з чорною пастою, але брати з собою необхідно декілька запасних.

Обов’язковими також є засоби противірусного захисту, тому бажаючі скласти тестування повинні взяти з собою санітайзер та медичну маску.

Слід також мати воду в пляшці, з якої обов’язково зняти етикетку.

Що не можна брати

Учасника тестування виженуть із аудиторії, якщо з’ясується, що він має засоби зв’язку. Тому смартфони потрібно залишити у спеціально відведеному місці.

Також за межами пункту ЗНО повинні залишитися верхній одяг, парасолі, сумки, книги, калькулятори, друковані або рукописні матеріали, різні предмети, прилади тощо.

Скільки завдань у тестуванні

За 150 хвилин учасники повинні будуть вирішити 52 завдання: з вибором однієї правильної відповіді – 34 завдання; на встановлення відповідності (логічні пари) – 4 завдання.

Правильні відповіді в сумі складають 74 бали.

Результати ЗНО з хімії буде оголошено до 29 липня.

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Як склали ЗНО з хімії в 2019

За результатами тестувань із хімії 150 і більше балів набрали 44% випускників.

Набрати більше 180 балів змогли 15% учасників. Максимальні 200 отримали 0,65%, а це 77 випускників із майже 12 тис.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти