Заступника голови Івано-Франківської ОДА Дмитра Романюка призначили топ-менеджером Укрзалізниці.

Про це повідомив в.о. компанії Іван Юрик.

Він зауважив, що Романюку довірять реформу податку на землю для залізничного транспорту Укрзалізниці, а також питання компенсацій за пільговий проїзд.

– Наразі взаємодія по лінії “залізничний бізнес-держава” потребує посилення, як ніколи. Професійна координація роботи на цьому напрямку сприятиме розвитку компанії та підтримці важливих для нас законодавчих ініціатив, – написав Юрик.

Романюк у свою чергу повідомив, що вже звільнився з посади заступника голови Івано-Франківської ОДА і готовий братися за нову роботу.

Будучи кандидатом економічних наук, він багато років пропрацював у різних юридичних та консалтингових компаніях, а також займався інвестиціями.

Восени 2004 року саме Дмитро Романюк жбурнув яйце у кандидата на посаду президента Віктора Януковича, який прибув до Івано-Франківська із робочим візитом.

Ролик, де прем’єр Янукович “втрачає свідомість” від удару, одразу став вірусним і згодом набрав сотні тисяч переглядів.

Будучи тоді студентом, Романюк заявив, що не вважає свій вчинок “дієвим” і зауважив, що країну треба змінювати системними кроками.

Повне відновлення роботи Укрзалізниці

Відомо, що карантин в Україні змусив зупинити роботу Укрзалізниці, однак із поступовими послабленнями компанія змогла запустити в роботу третину пасажирських потягів.

За прогнозами Івана Юрика, Укрзалізниця відновить усі пасажирські перевезення у серпні, якщо карантин не продовжать.

Паралельно розглядається варіант встановлення інфрачервоних систем скринінгу температури пасажирів на Київському та Львівському залізничних вокзалах.