Коронавірус в Україні 18 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 18 липня, в Україні за добу виявили коронавірус у 847 людей. Загалом в країні уже 58 111 випадків зараження.

1 477 пацієнтів з коронавірусом померли, за добу – 21 смерть.

30 525 людей вилікувалися, лише за останнє добу недуг перемогли 756 хворих.

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Кількість зареєстрованих активних хворих станом складає 26 109.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення:

Львівська область – 253,2;

Закарпатська область – 209,3;

Чернівецька область – 209,3.

Наразі госпіталізовано 3 842 особи, з них 96 підключені до апарату ШВЛ.

Загалом госпіталізації потребували 15 310 пацієнтів.

Рівень летальності в Україні складає 2,5%.

Де найвищий рівень летальності:

Кіровоградська область – 4,9%;

Черкаська область – 4%;

Харківська область – 3,9%;

Чернівецька область – 3,9%;

Полтавська область – 3,7%.

Коронавірус виявили у 4 129 дітей та 7 886 медиків, з них 5 491 медпрацівник одужав.

За добу досліджено 12 976 зразків методом ПЛР. Загалом досліджено ПЛР 864 596 зразків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 17 липня, за добу було зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1 456.

Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР.