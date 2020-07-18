Коронавірус в Україні 18 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на 18 липня, в Україні за добу виявили коронавірус у 847 людей. Загалом в країні уже 58 111 випадків зараження.
1 477 пацієнтів з коронавірусом померли, за добу – 21 смерть.
30 525 людей вилікувалися, лише за останнє добу недуг перемогли 756 хворих.
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Кількість зареєстрованих активних хворих станом складає 26 109.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення:
- Львівська область – 253,2;
- Закарпатська область – 209,3;
- Чернівецька область – 209,3.
Наразі госпіталізовано 3 842 особи, з них 96 підключені до апарату ШВЛ.
Загалом госпіталізації потребували 15 310 пацієнтів.
Рівень летальності в Україні складає 2,5%.
Де найвищий рівень летальності:
- Кіровоградська область – 4,9%;
- Черкаська область – 4%;
- Харківська область – 3,9%;
- Чернівецька область – 3,9%;
- Полтавська область – 3,7%.
Коронавірус виявили у 4 129 дітей та 7 886 медиків, з них 5 491 медпрацівник одужав.
За добу досліджено 12 976 зразків методом ПЛР. Загалом досліджено ПЛР 864 596 зразків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 17 липня, за добу було зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1 456.
Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР.