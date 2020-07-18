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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Статистика коронавірусу в Україні на 17 липня свідчить про 57 264 хворих. За минулу добу на Covid-19 захворіло ще 809 осіб. Водночас 838 пацієнтів повністю одужало.

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10:42 - 18 липня

Станом на 18 липня, в Україні за добу виявили коронавірус у 847 людей. Загалом в країні уже 58 111 випадків зараження.

1 477 пацієнтів з коронавірусом померли, за добу – 21 смерть.

30 525 людей вилікувалися, лише за останнє добу недуг перемогли 756 хворих.

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09:01 - 18 липня

У Херсонській області дитячі оздоровчі табори відновлять свою роботу 31 липня.

Про це завив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

– Дві години тому отримав відповідь від головного  санітарного лікаря України Віктора Ляшко щодо відновленню роботи дитячих оздоровчих таборів у нас на Херсонщині. Планується, що з 31 липня діяльність таборів буде відновлена!, – написав Гусєв.

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23:02 - 17 липня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що звернувся до своїх колег з Італії, Німеччини, Франції та Нідерландів, щоб Україна мала пріоритетне право на отримання вакцини від коронавірусу.

За його словами, насамперед в Україні повинні почати вакцинувати медпрацівників.

– Ви ж розумієте, що після винаходу буде ціла черга, щоб отримати якусь квоту. Безкоштовно ніхто не роздаватиме вакцину. Але буде важливо отримати одними з перших, – сказав він.

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18:13 - 17 липня

17 липня у Львові дозволили роботу кіно, театрів і музеїв. Про це пише прес-служба мерії.

Заклади повинні дотримуватися правил: лише 50% наповнення і одна людина на 5 кв. м площі приміщення.

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18:08 - 17 липня

У Міжнародному аеропорту Харків з’явиться пункт ПЛР-тестування на коронавірус. Його відкриють 18 червня.

Тест проводитимуть співробітники акредитованої лабораторії медичного центру МТМ.

Вартість забору матеріалу: 1,8 тис. грн з 8.00 до 21.59 і 2,1 тис. грн з 22.00 до 7.59.

Якщо результат буде негативним, туристи, які прибули з країн червоної зони, зможуть раніше вийти із самоізоляції.

Результати тесту вноситимуться до електронної системи Центру громадського здоров’я України.

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16:41 - 17 липня

Укрзалізниця відновила рух поїздів до Чернівців.

Як повідомила прес-служба, українці можуть купити квитки на три поїзди: №136/135 Чернівці – Одеса, №702/701 Львів – Чернівці та №7/8 Київ – Чернівці.

Їх можна придбати онлайн або в касах.

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16:36 - 17 липня

У Запоріжжі підприємці планують провести мирну акцію протесту проти заборони роботи підприємств громадського харчування і клубів після 23.00.

Акція пройде 17 липня о 23.00. Її організатори вимагатимуть відновлення повноцінної роботи закладів, адже через карантин бізнес зазнає значних збитків.

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15:31 - 17 липня

У Вінницькому кардіоцентрі виявили спалах коронавірусу, захворіли 11 медиків та 10 пацієнтів. Про це під час брифінгу 17 липня повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Нині заклад не працює.

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15:25 - 17 липня

17 липня Київ та шість областей не готові до послаблення карантину. Про це звітує МОЗ.

Нині складна епідситуація зберігається у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській та Харківській областях.

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12:31 - 17 липня

коронавірус у києві 17 липня

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