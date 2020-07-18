18 липня коронавірус діагностували у 847 осіб. Всього в країні вже 58 111 випадків зараження.

За весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 477 людей, за останню добу – 21.

За весь час пандемії в Україні вилікувалися 30 525 чоловік 18 липня побороли хворобу 756 осіб.

Найбільша кількість хворих на коронавірус фіксують у Львівській, Закарпатській, Чернівецькій областях.

Зараз госпіталізовані 3 842 людини, з них 96 підключено до апарату ШВЛ.

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Всього в госпіталізації потребували 15 310 пацієнтів. Рівень летальності в Україні становить 2,5%.

Найбільша кількість смертей від коронавірусу становить в Кіровоградській, Черкаській, Харківській та Чернівецькій областях.

У Києві за останню добу коронавірус діагностували у 108 осіб. Станом на 18 липня зафіксували у 6 797 осіб.

Всього через коронавірус в столиці померло 128 осіб, двоє – за останню добу.

За останню добу коронавірус найбільше діагностували в Дарницькому, Деснянському та Солом’янському районах.

У Запорізькій області у восьми співробітників Бердянської швидкої допомоги виявили коронавірус.

За попередньою інформацією, спочатку на коронавірус захворів один чоловік, який пізніше заразив семеро своїх колег. У Запорізькій області на коронавірус захворіли 664 людини. Серед них 98 – медичні працівники та 62 дитини.

У свою чергу Максим Степанов закликав українців дотримуватися карантинних рекомендацій під час пандемії коронавірусу.

– Для того, щоб знизити ризик інфікування коронавірусною хворобою, потрібно дотримуватися дуже прості рекомендації міністерства – користуватися маскою, перебуваючи в транспорті, коли ви заходите в будь-який заклад, торгово-розважальний центр, магазини, коли, повертаючись додому, заходите в ліфт, – сказав Степанов.

За його словами, необхідно дотримуватися соціальну дистанцію в 1,5 метра і користуватися антисептиками.

Станом на 18 липня, в Україні за добу виявили коронавірус у 847 осіб. Всього в країні вже 58 111 випадків зараження.