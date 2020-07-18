У Києві 18 липня зафіксували 108 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні в Києві вже 6 797 підтверджених випадків захворювання.

З початку епідемії померли 128.

Хто захворів за останню добу:

53 жінки віком від 19 до 85 років;

50 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;

2 дівчинки від 6 до 8 років та 3 хлопчики від 9 місяців до 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 538

Дарницький – 1 125

Деснянський – 836

Дніпровський – 794

Оболонський – 581

Печерський – 681

Подільський – 451

Святошинський – 581

Солом’янський – 625

Шевченківський – 585.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 18 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 17 липня, за добу було зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1 456.

Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР.