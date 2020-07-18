У Києві 18 липня зафіксували 108 нових хворих на коронавірус.
Сьогодні в Києві вже 6 797 підтверджених випадків захворювання.
З початку епідемії померли 128.
Хто захворів за останню добу:
- 53 жінки віком від 19 до 85 років;
- 50 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;
- 2 дівчинки від 6 до 8 років та 3 хлопчики від 9 місяців до 8 років.
До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 538
- Дарницький – 1 125
- Деснянський – 836
- Дніпровський – 794
- Оболонський – 581
- Печерський – 681
- Подільський – 451
- Святошинський – 581
- Солом’янський – 625
- Шевченківський – 585.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 18 липня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 17 липня, за добу було зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1 456.
Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР.