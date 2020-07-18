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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

У Києві 18 липня зафіксували 108 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні в Києві вже 6 797 підтверджених випадків захворювання.

З початку епідемії померли 128.

Хто захворів за останню добу:

  • 53 жінки віком від 19 до 85 років;
  • 50 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;
  • 2 дівчинки від 6 до 8 років та 3 хлопчики від 9 місяців до 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 538
  • Дарницький – 1 125
  • Деснянський – 836
  • Дніпровський – 794
  • Оболонський – 581
  • Печерський – 681
  • Подільський – 451
  • Святошинський – 581
  • Солом’янський – 625
  • Шевченківський – 585.

коронавирус в киеве 18 июля

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 18 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні на 17 липня, за добу було зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 57 264 осіб, з них 29 769 одужали, летальних випадків -1 456.

Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР.

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