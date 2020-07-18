Поліція провела низку обшуків у фігурантів справи про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва Подільського моста в Києві на суму понад 80 млн грн.

– Слідчі Головного слідчого управління Нацполіціі почали досудове розслідування в травні 2019 року на підставі повідомлення Державної аудиторської служби України. Встановлено, що посадові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника та ще двох підприємств налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів і вартості робіт під час будівництва столичного Подільського моста, – зазначили в поліції.

Протягом 2019-2020 років фігуранти справи уклали договори з шістьма фірмами на загальну вартість понад 4 млрд грн. Кошти були переведені субпідрядним організаціям.

Водночас жодні роботи не проводилися, а частина коштів була виведена в тіньовий обіг.

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17 липня у ймовірного організатора і виконавців схеми розкрадання бюджетних коштів провели 17 санкціонованих обшуків.

Поліція вилучила документи, чорнові записи та інші носії з інформацією, яка може підтверджувати причетність до скоєння злочину.

Слідчі інкримінують фігурантам привласнення, розтрата майна. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Історія рекордного довгобуду

Зводити переправу через Дніпро почали у 1993 році, хоча проект шляхопроводу було внесено ще у 80-х роках.

Наразі, через 27 років, у моста немає нормального виходу на лівому березі, а на Русанівських садах йде “війна” між будівельниками і дачниками.

Чому так довго будують Подільський міст і чому повстали Русанівські сади, читайте у нашому матеріалі.

Фото: КМДА