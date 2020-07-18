У Бердянську у восьми співробітників швидкої допомоги підтвердився коронавірус

У Запорізькій області у восьми співробітників Бердянської швидкої допомоги виявили коронавірус.

Такі результати показало планове ПЛР-тестування всіх співробітників Бердянської підстанції швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, спочатку на коронавірус захворіла одна людина, яка пізніше заразила семеро своїх колег.

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Зараз у більшості інфікованих медпрацівників бердянської швидкої захворювання проходить безсимптомно, їх стан в нормі.

У Запорізькій області на коронавірус захворіли 664 людини. Серед них 98 – медичні працівники та 62 дитини.

Станом на 18 липня, в Україні за добу виявили коронавірус у 847 осіб. Всього в країні вже 58 111 випадків зараження.

1477 пацієнтів з коронавірусом померли, за добу – 21 смерть.

30 525 осіб вилікувалися, тільки за останній добу недугу перемогли 756 хворих.