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Факти / Україна

У Києві зафіксували ще 108 випадків Covid-19

У Києві станом на 18 липня зафіксовано 6 797 випадків зараження коронавірусом, за останню добу – 108.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Загалом від коронавірусу у столиці померло 128 осіб, двоє – за останню добу.

2 360 пацієнтів вилікувалися від Covid-19, 40 – за добу.

Захворіли:

  • 53 жінки віком від 19 до 85 років
  • 50 чоловiкiв від 18 до 85 рокiв.
  • 2 дівчинки, яким 6 і 8 років та 3 хлопчики від 9 мiсяців до 8 років.

Також захворіли чотири медичних працівника.

Госпіталізація знадобилася 16 пацієнтам.

Де найбільше випадків Covid-19 за останню добу:

  • Дарницький район – 26;
  • Деснянський район– 26;
  • Солом’янський район – 14.

коронавирус в киеве 18 июля

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 18 липня, за добу 847 людей захворіли. Загалом в країні уже 58 111 випадків зараження.

1 477 пацієнтів з коронавірусом померли, за добу – 21 смерть.

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