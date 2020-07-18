У Києві станом на 18 липня зафіксовано 6 797 випадків зараження коронавірусом, за останню добу – 108.
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Загалом від коронавірусу у столиці померло 128 осіб, двоє – за останню добу.
2 360 пацієнтів вилікувалися від Covid-19, 40 – за добу.
Захворіли:
- 53 жінки віком від 19 до 85 років
- 50 чоловiкiв від 18 до 85 рокiв.
- 2 дівчинки, яким 6 і 8 років та 3 хлопчики від 9 мiсяців до 8 років.
Також захворіли чотири медичних працівника.
Госпіталізація знадобилася 16 пацієнтам.
Де найбільше випадків Covid-19 за останню добу:
- Дарницький район – 26;
- Деснянський район– 26;
- Солом’янський район – 14.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 18 липня, за добу 847 людей захворіли. Загалом в країні уже 58 111 випадків зараження.
1 477 пацієнтів з коронавірусом померли, за добу – 21 смерть.