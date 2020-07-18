У Києві станом на 18 липня зафіксовано 6 797 випадків зараження коронавірусом, за останню добу – 108.

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Загалом від коронавірусу у столиці померло 128 осіб, двоє – за останню добу.

2 360 пацієнтів вилікувалися від Covid-19, 40 – за добу.

Захворіли:

53 жінки віком від 19 до 85 років

50 чоловiкiв від 18 до 85 рокiв.

2 дівчинки, яким 6 і 8 років та 3 хлопчики від 9 мiсяців до 8 років.

Також захворіли чотири медичних працівника.

Госпіталізація знадобилася 16 пацієнтам.

Де найбільше випадків Covid-19 за останню добу:

Дарницький район – 26;

Деснянський район– 26;

Солом’янський район – 14.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 18 липня, за добу 847 людей захворіли. Загалом в країні уже 58 111 випадків зараження.

1 477 пацієнтів з коронавірусом померли, за добу – 21 смерть.