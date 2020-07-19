Коронавірус в Україні 19 липня підтвердили у 731 особи. Всього зафіксували 58 842 випадки Covid-19.
Вісім людей померли від ускладнень коронавірусу. Всього – 1 485 осіб.
354 людини вилікувалися, всього 30 879 осіб.
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Загалом проведено 877 262 тестування методом ПЛР.
Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.
Наразі коронавірус виявлений:
- Вінницька область — 2 299 випадків;
- Волинська область — 3 251 випадок;
- Дніпропетровська область — 1 207 випадків;
- Донецька область — 792 випадки;
- Житомирська область — 1 593 випадки;
- Закарпатська область — 4 354 випадки;
- Запорізька область — 669 випадків;
- Івано-Франківська область — 3 464 випадки;
- Кіровоградська область — 681 випадок;
- м. Київ — 6 884 випадки;
- Київська область — 3 271 випадок;
- Львівська область — 8 000 випадків;
- Луганська область — 106 випадків;
- Миколаївська область — 513 випадків;
- Одеська область — 2 532 випадки;
- Полтавська область — 351 випадок;
- Рівненська область — 5 082 випадки;
- Сумська область — 370 випадків;
- Тернопільська область — 2430 випадків;
- Харківська область — 3 014 випадків;
- Херсонська область — 213 випадків;
- Хмельницька область — 980 випадків;
- Чернівецька область — 5 311 випадків;
- Черкаська область — 833 випадки;
- Чернігівська область — 642 випадки.
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів — 40,99%;
- Черкаси — 38,55%;
- Київ — 37,65%;
- Чернігів — 37,34%;
- Чернівці — 36,93%.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 18 липня захворювання зафіксували у 58 111 осіб. Добовий приріст склав 847 пацієнтів.
Від ускладнень Covid-19 померли 1 477 осіб, а вилікувалися 30 525.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Львівській (137) та Закарпатській областях (89), а також у місті Києві (108).