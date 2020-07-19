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Факти / Україна

731 за добу: кількість хворих на Covid-19 падає після тижневого зростання

Коронавірус в Україні 19 липня підтвердили у 731 особи. Всього зафіксували 58 842 випадки Covid-19.

Вісім людей померли від ускладнень коронавірусу. Всього – 1 485 осіб.

354 людини вилікувалися, всього 30 879 осіб.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Загалом проведено 877 262 тестування методом ПЛР.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Наразі коронавірус виявлений:

  • Вінницька область — 2 299 випадків;
  • Волинська область — 3 251 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1 207 випадків;
  • Донецька область — 792 випадки;
  • Житомирська область — 1 593 випадки;
  • Закарпатська область — 4 354 випадки;
  • Запорізька область — 669 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3 464 випадки;
  • Кіровоградська область — 681 випадок;
  • м. Київ — 6 884 випадки;
  • Київська область — 3 271 випадок;
  • Львівська область — 8 000 випадків;
  • Луганська область — 106 випадків;
  • Миколаївська область — 513 випадків;
  • Одеська область — 2 532 випадки;
  • Полтавська область — 351 випадок;
  • Рівненська область — 5 082 випадки;
  • Сумська область — 370 випадків;
  • Тернопільська область — 2430 випадків;
  • Харківська область — 3 014 випадків;
  • Херсонська область — 213 випадків;
  • Хмельницька область — 980 випадків;
  • Чернівецька область — 5 311 випадків;
  • Черкаська область — 833 випадки;
  • Чернігівська область — 642 випадки.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів — 40,99%;
  • Черкаси — 38,55%;
  • Київ — 37,65%;
  • Чернігів — 37,34%;
  • Чернівці — 36,93%.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 18 липня захворювання зафіксували у 58 111 осіб. Добовий приріст склав 847 пацієнтів.

Від ускладнень Covid-19 померли 1 477 осіб, а вилікувалися 30 525.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Львівській (137) та Закарпатській областях (89), а також у місті Києві (108).

Фото: Dreamstime

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