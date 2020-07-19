Коронавірус в Україні 19 липня підтвердили у 731 особи. Всього зафіксували 58 842 випадки Covid-19.

Вісім людей померли від ускладнень коронавірусу. Всього – 1 485 осіб.

354 людини вилікувалися, всього 30 879 осіб.

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Загалом проведено 877 262 тестування методом ПЛР.

Серед хворих – 58% жінок і 42% чоловіків.

Наразі коронавірус виявлений:

Вінницька область — 2 299 випадків;

Волинська область — 3 251 випадок;

Дніпропетровська область — 1 207 випадків;

Донецька область — 792 випадки;

Житомирська область — 1 593 випадки;

Закарпатська область — 4 354 випадки;

Запорізька область — 669 випадків;

Івано-Франківська область — 3 464 випадки;

Кіровоградська область — 681 випадок;

м. Київ — 6 884 випадки;

Київська область — 3 271 випадок;

Львівська область — 8 000 випадків;

Луганська область — 106 випадків;

Миколаївська область — 513 випадків;

Одеська область — 2 532 випадки;

Полтавська область — 351 випадок;

Рівненська область — 5 082 випадки;

Сумська область — 370 випадків;

Тернопільська область — 2430 випадків;

Харківська область — 3 014 випадків;

Херсонська область — 213 випадків;

Хмельницька область — 980 випадків;

Чернівецька область — 5 311 випадків;

Черкаська область — 833 випадки;

Чернігівська область — 642 випадки.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів — 40,99%;

Черкаси — 38,55%;

Київ — 37,65%;

Чернігів — 37,34%;

Чернівці — 36,93%.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 18 липня захворювання зафіксували у 58 111 осіб. Добовий приріст склав 847 пацієнтів.

Від ускладнень Covid-19 померли 1 477 осіб, а вилікувалися 30 525.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Львівській (137) та Закарпатській областях (89), а також у місті Києві (108).