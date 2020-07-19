19 липня в Києві зафіксували 6 884 підтверджених випадки коронавірусу.

За останню добу захворіло 87 осіб, зокрема п’ять медиків.

Серед хворих:

44 жінки – від 21 до 83 років;

39 чоловіків – від 19 до 62 років;

чотири хлопчики – від 1 до 16 років.

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, і останні новини

За добу до лікарень міста госпіталізували 13 хворих киян, решта – перебуває на самоізоляції.

Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували у таких районах міста:

Деснянському – 18 осіб;

Печерському – 14 осіб;

Дніпровському – 11 осіб.

Водночас одужали від хвороби шість мешканців столиці. Загалом за весь час пандемії коронавірус побороли 2 366 киян.

Коронавірус в Україні

За останню добу, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 19 липня, захворювання підтвердили у 731 людини.

Загалом за час пандемії захворіли 58 842 українця.

Померли від вірусу 1 485 осіб, одужали – 30 879 громадян країни.

Джерело: Віталій Кличко