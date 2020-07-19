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Факти / Україна

87 нових випадків: у Києві фіксується спад добового приросту хворих на Covid-19

19 липня в Києві зафіксували 6 884 підтверджених випадки коронавірусу.

За останню добу захворіло 87 осіб, зокрема п’ять медиків.

Серед хворих:

  • 44 жінки – від 21 до 83 років;
  • 39 чоловіків – від 19 до 62 років;
  • чотири хлопчики – від 1 до 16 років.

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За добу до лікарень міста госпіталізували 13 хворих киян, решта – перебуває на самоізоляції.

Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували у таких районах міста:

  • Деснянському – 18 осіб;
  • Печерському – 14 осіб;
  • Дніпровському – 11 осіб.

Водночас одужали від хвороби шість мешканців столиці. Загалом за весь час пандемії коронавірус побороли 2 366 киян.

Коронавірус в Україні

За останню добу, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 19 липня, захворювання підтвердили у 731 людини.

Загалом за час пандемії захворіли 58 842 українця.

Померли від вірусу 1 485 осіб, одужали – 30 879 громадян країни.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: Dreamstime

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