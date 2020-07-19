19 липня в Києві зафіксували 6 884 підтверджених випадки коронавірусу.
За останню добу захворіло 87 осіб, зокрема п’ять медиків.
Серед хворих:
- 44 жінки – від 21 до 83 років;
- 39 чоловіків – від 19 до 62 років;
- чотири хлопчики – від 1 до 16 років.
Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, і останні новини
За добу до лікарень міста госпіталізували 13 хворих киян, решта – перебуває на самоізоляції.
Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус зафіксували у таких районах міста:
- Деснянському – 18 осіб;
- Печерському – 14 осіб;
- Дніпровському – 11 осіб.
Водночас одужали від хвороби шість мешканців столиці. Загалом за весь час пандемії коронавірус побороли 2 366 киян.
Коронавірус в Україні
За останню добу, згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 19 липня, захворювання підтвердили у 731 людини.
Загалом за час пандемії захворіли 58 842 українця.
Померли від вірусу 1 485 осіб, одужали – 30 879 громадян країни.
Джерело: Віталій Кличко