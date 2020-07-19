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Факти / Україна

Без самоізоляції: МОЗ розширив список країн зеленої зони (ДОКУМЕНТ)

МОЗ оновив список країн зеленої зони та додав до нього ще дев’ять держав.

До списку потрапили курорти Албанія, Болгарія, Єгипет, а також Сербія, Чехія та Румунія.

– Після того, як був збільшений поріг із 40 активних хворих на 100 тис. населення до 55 осіб, до переліку країн зеленої зони додалося ще дев’ять країн, – уточнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Відтепер українці, які повертаються з цих країн, зокрема з відпочинку у Єгипті чи Албанії, не будуть перебувати на самоізоляції два тижні.

Коронавірус в Україні

В Україні покращилася епідситуація. Станом на 19 липня в країні підтвердили 731 новий випадок інфікування.

Загалом за час пандемії коронавірус виявили у 58 842 громадян країни.

Нині найгірша ситуація з вірусом у Львівській області – у регіоні 8 000 підтверджених випадків.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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