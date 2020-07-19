До послаблення карантину не готові вісім областей. Зокрема, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.

За даними МОЗ, вони не відповідають необхідним критеріям.

У Закарпатській області високий показник завантаженості ліжок.

У Чернігівській області недостатня кількість тестувань.

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У Волинській області відсоток виявлення Covid-19 перевищує показник МОЗ.

У Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях зростає динаміка захворювання.

У Львівській та Харківській областях більше одного показника перевищує встановлені МОЗ.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 19 липня захворювання зафіксували у 58 842 осіб. Добовий приріст склав 731 пацієнт.

Від ускладнень Сovid-19 померли 1 485 осіб, а вилікувалися 30 879.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Львівській (107) та Івано-Франківській областях (79), а також у місті Києві (87).