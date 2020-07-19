В Україні покращилася епідситуація. Станом на 19 липня у країні зафіксували спад добового приросту хворих на коронавірус. Попри це, за інформацією МОЗ, вісім областей не готові до послаблення карантинних обмежень, столиці у цьому списку немає.

19 липня коронавірус підтвердили у 58 842 громадян країни, за добу – 731 новий хворий.

Найгірша ситуація з вірусом у Львівській (8 000 випадків), Чернівецькій (5 311 випадків) та Рівненській (5 082 випадки) областях.

Лідером серед міст за кількістю хворих продовжує бути Київ – 6 884 підтверджених випадки коронавірусу. Хоча за добу у місті зафіксували значно менший показник добового приросту хворих, ніж за попередні дні, – 87 нових хворих.

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За добу захворіли 44 жінки, 39 чоловіків та чотири хлопчики, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найскладнішою епідситуація продовжує бути у Дарницькому районі міста – 1 130 випадків.

Попри покращення показників у країні, до послаблення карантину не готові вісім регіонів: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Харківська та Чернігівська області.

За інформацією МОЗ, показники у цих областях не відповідають критеріям. Зокрема, у Закарпатській області переповнені лікарні та високий показник завантаженості ліжок, а у Чернігівській – мало тестують на коронавірус.

Хоча позитивні новини також є: Міністерство охорони здоров’я змінило критерії, за якими відносять країни до червоної та зеленої зон. Воно збільшило поріг активних хворих на коронавірус із 40 до 55 осіб на 100 тис. населення.

Відтепер зелений список поповнився новими країнами, а українці можуть не перебувати на самоізоляції після повернення з курортів Албанії, Болгарії, Єгипту, а також Румунії, Сербії та Чехії.

Коронавірус в Україні

За час пандемії від коронавірусу в Україні померло 1 485 осіб, вісім – за останню добу.

Водночас одужати вдалося значно більшій кількості людей – 30 879 українцям, 354 – за минулу добу.

За статистикою, в Україні жінки частіше хворіють на коронавірус, ніж чоловіки: 58% проти 42%.