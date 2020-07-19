Танці завершено: на Дніпрі поліція розігнала вечірку з відомими діджеями на баржі

У Києві, проігнорувавши карантинні обмеження, ресторанний комплекс Queen Kyiv організував багатолюдну вечірку напередодні.

У мережі з’явилося безліч сторіс, на яких видно, що на баржі, де відбувався захід, ігнорувалися карантинні правила: гості були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.



























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За даними поліції, яка навідалася на баржу в розпал веселощів, на судні було близько 300 осіб.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальні виробництва, а також вилучили обладнання, баржу та буксир, повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Опубликовано Андрій Нєбитовым Воскресенье, 19 июля 2020 г.

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Queen Kyiv гуляє під час карантину

Раніше на вечірку, яку ресторан Queen влаштував 17 травня, звернула увагу київська влада.

На наступний день мер Києва Віталій Кличко висловив обурення діями власників ресторану, назвавши натовпи людей в ресторані “бенкетом під час чуми”.

12 липня поліцейські заявили, що заміський клуб-ресторан Queen Country Club, який входить у холдинг Bulldozer Group, оштрафовано також за порушення карантинних правил.

Фото: Андрій Нєбитов