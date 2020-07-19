У Києві 20 – 23 липня можуть обмежувати рух автомобілів та громадського транспорту у деяких районах міста.

Обмежувальні заходи введуть через візит до столиці президента Швейцарії Симонетти Соммаруги.

Можливе обмеження руху на окремих ділянках вулиць у таких районах міста:

Дарницькому;

Печерському;

Шевченківському;

Подільському;

Дніпровському.

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Крім того, автомобілі можуть не пропускати на Бориспільському шосе.

Громадський транспорт у Києві

У столиці з’явиться єдиний електронний квиток для користування метрополітеном і залізницею.

Зміни анонсували у Міністерстві інфраструктури України.

Хоча у відомстві поки не уточнили, коли кияни зможуть придбати та користуватися таким квитком. Про єдиний квиток у Києві для користування громадським транспортом почали говорити ще у лютому 2020 року.

Джерело: Управління державної охорони України