Державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Баньков подав декларацію за 2019 рік.
У ній він вказав дохід у 2 млн 45 тис. 899 грн за 2019 рік.
Зарплата Банькова склала 327 тис. 777 грн, компенсації за перебування у довгостроковому відрядженні за кордоном – 1 млн 702 тис. 642 грн і соціальні виплати – 15 тис. 480 грн.
Крім того, новоспечений держсекретар МЗС вказав, що у нього на банківських рахунках $16,9 тис., а готівкою – $115 тис.
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Згідно з декларацією, житла у Олександра Банькова немає, а ось його дружина володіє квартирою в Софіївській Борщагівці Київської області і ще 33,3% квартири площею 80 кв. м у Києві.
Александ Баньков був призначений держсекретарем МЗС 15 липня. Раніше він був послом України в Румунії.
Доходи членів наглядової ради Укрзалізниці
Члени наглядової ради Укрзалізниці отримують величезні доходи.
У таблиці зафіксовано, що Андерс Ослунд з вересня 2018 року до 30 квітня 2020 року одержав понад 11,7 млн грн.
Шевкі Аджунер за той же період отримав більше 13,8 млн грн.
Які доходи отримують члени наглядової ради Укрзалізниці – читайте на Фактах ICTV.