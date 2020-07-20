Державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Баньков подав декларацію за 2019 рік.

У ній він вказав дохід у 2 млн 45 тис. 899 грн за 2019 рік.

Зарплата Банькова склала 327 тис. 777 грн, компенсації за перебування у довгостроковому відрядженні за кордоном – 1 млн 702 тис. 642 грн і соціальні виплати – 15 тис. 480 грн.

Крім того, новоспечений держсекретар МЗС вказав, що у нього на банківських рахунках $16,9 тис., а готівкою – $115 тис.

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Згідно з декларацією, житла у Олександра Банькова немає, а ось його дружина володіє квартирою в Софіївській Борщагівці Київської області і ще 33,3% квартири площею 80 кв. м у Києві.

Александ Баньков був призначений держсекретарем МЗС 15 липня. Раніше він був послом України в Румунії.

Доходи членів наглядової ради Укрзалізниці

Члени наглядової ради Укрзалізниці отримують величезні доходи.

У таблиці зафіксовано, що Андерс Ослунд з вересня 2018 року до 30 квітня 2020 року одержав понад 11,7 млн ​​грн.

Шевкі Аджунер за той же період отримав більше 13,8 млн грн.

Які доходи отримують члени наглядової ради Укрзалізниці – читайте на Фактах ICTV.