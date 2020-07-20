20 липня коронавірус у Києві зафіксували у 6 961 людини.
За останню добу захворіло 77 осіб.
Серед хворих:
- 36 жінок у віці від 18 до 82 років;
- 38 чоловіків віком від 18 до 76 років;
- три дівчинки у віці трьох, семи і 12 років.
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За добу до лікарень міста госпіталізували 15 осіб, решта – перебувають на самоізоляції.
Найбільше нових випадків захворювання коронавірусом зафіксували в таких районах міста:
- Дарницький – 18 осіб
- Деснянському – 10 осіб;
- Святошенський і Солом’янський – по дев’ять осіб;
Водночас видужав від хвороби 21 киянин. Всього за весь час пандемії коронавірус побороли 2 387 осіб.
Коронавірус в Києві
Згідно зі статистикою коронавірусу в Києві 19 липня, захворювання підтвердили у 87 осіб.
До лікарень міста госпіталізували 13 киян.