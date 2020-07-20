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Факти / Україна

77 за добу: у Києві знижується динаміка інфікування Covid-19

20 липня коронавірус у Києві зафіксували у 6 961 людини.

За останню добу захворіло 77 осіб.

Серед хворих:

  • 36 жінок у віці від 18 до 82 років;
  • 38 чоловіків віком від 18 до 76 років;
  • три дівчинки у віці трьох, семи і 12 років.

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За добу до лікарень міста госпіталізували 15 осіб, решта – перебувають на самоізоляції.

Найбільше нових випадків захворювання коронавірусом зафіксували в таких районах міста:

  • Дарницький – 18 осіб
  • Деснянському – 10 осіб;
  • Святошенський і Солом’янський – по дев’ять осіб;

Водночас видужав від хвороби 21 киянин. Всього за весь час пандемії коронавірус побороли 2 387 осіб.

Коронавірус в Києві

Згідно зі статистикою коронавірусу в Києві 19 липня, захворювання підтвердили у 87 осіб.

До лікарень міста госпіталізували 13 киян.

Фото: Dreamstime

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