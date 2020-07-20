Агрохолдинг Місака Хідіряна створить 60 робочих місць в Сумській області

Аграрний холдинг A. G. R. Group відкрив свій перший елеваторний комплекс в Сумській області. Президент компанії Місак Хідірян назвав подію однією зі стратегій диверсифікації бізнесу, а влада Сумщини підтримала створення нових робочих місць.

Своє зерносховище холдинг Місака Хідіряна будує в Середино-Будському районі. Перша черга, що була відкрита на початку липня, складається з чотирьох силосів загальною місткістю 28 тис. тонн. Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Сергій Банніков назвав будівництво елеватора важливою подією в житті регіону.

– Важливість цієї події в тому, що Середино-Будський район отримає нові робочі місця, а сільськогосподарські підприємства не тільки місце зберігання зерна, а й сучасні можливості її очищення, сушки, визначення якості тощо, – сказав Банніков під час урочистої церемонії відкриття.

Президент A. G. R. Group Місак Хідірян розцінює інвестиції в інфраструктурні об’єкти як частину диверсифікації діяльності агрохолдингу.

– За роки існування компанії ми навчилися використовувати сучасні технології, збільшувати врожайність при нестабільних погодних умовах, розширювати земельний банк і залучати найкращих фахівців. У нинішніх умовах ми повинні диверсифікувати свою діяльність і підстрахувати наш бізнес будівництвом масштабних інфраструктурних об’єктів, – заявив Місак Хідірян.

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На сьогодні, відкриття першої черги зерносховища забезпечує роботою 20 місцевих фахівців. За планами компанії, до кінця року кількість робочих місць має збільшитися до 60.

Місак Хідірян ставить перед підприємством перші амбітні цілі: прийняти понад 100 тис. т пшениці, ячменю, кукурудзи, сої та соняшнику вже в цьому році.

Для перевалки таких обсягів до елеватору підведена відповідна транспортна інфраструктура – відразу 5 залізничних гілок, здатних одночасно розмістити 54 вагони.

В A. G. R. Group відзначили, що елеватор зможе прийняти понад 3 тис. т зерна на добу. Відбір проб буде повністю автоматизований. Компанія сподівається на тісну співпрацю з фермерами не тільки Сумської області, але також із сусідньої Чернігівщини.

Джерело: Сумська ОДА