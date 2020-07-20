За минулу добу, 19 липня, збройні формування Російської федерації 17 разів порушили режим тиші.

Обстріли зафіксували поблизу Луганського, Причепилівки, Авдіївки, Водяного, Талаківки, Старогнатівки та Лебединського.

Завдавши удару у відповідь, українські захисники знищили одного та поранили шістьох бойовиків.

Читайте: США може стати третьою стороною у Мінських переговорах – Резніков

– Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників за минулу добу немає, – йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби 20 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

У районі Миронівського проти українських захисників було використано артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети.

Мар’їнку противник обстріляв із великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Втрат та поранень серед українських воїнів немає.

Затримання організатора “референдуму ЛНР”

17 липня силами контррозвідки СБУ було затримано одного із головних організаторів так званого референдуму щодо створення “ЛНР”.

Чоловік займав високі посади, перебуваючи на окупованій території, зокрема, йому дісталася посада “міністра транспорту” так званої ЛНР.