Станом на 20 липня в Україні зафіксували 59 493 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу – 651 випадок зараження, 13 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19.

560 пацієнтів одужали за останню добу.

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Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 19 липня підтвердили у 731 особи. Всього зафіксували 58 842 випадки Covid-19.

Вісім людей померли від ускладнень коронавірусу. Всього – 1 485 осіб.

354 людини вилікувалися, всього 30 879 осіб.