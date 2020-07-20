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Факти / Україна

Добовий показник різко впав: кількість хворих на Covid-19 в Україні

Станом на 20 липня в Україні зафіксували 59 493 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу – 651 випадок зараження, 13 людей померли від ускладнень викликаних Covid-19.

560 пацієнтів одужали за останню добу.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні 19 липня підтвердили у 731 особи. Всього зафіксували 58 842 випадки Covid-19.

Вісім людей померли від ускладнень коронавірусу. Всього – 1 485 осіб.

354 людини вилікувалися, всього 30 879 осіб.

Фото: Dreamstime

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