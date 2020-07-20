Депутати Верховної Ради йдуть у відпустку. Проте через коронавірус на більшість популярних курортів політикам тепер не потрапити. Бо для українців Євросоюз закрив свої кордони.

Тому дехто з них планує відпочити у рідних містах в Україні, біля наших морів та річок. Інші ж збираються у Туреччину, Хорватію, Угорщину та інші відкриті для українців країни.

Але під час цих літніх канікул депутатам доведеться бути весь час на телефоні. А все через місцеві вибори, які вже восени.

А ще можуть і на роботу викликати! Адже голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підкреслює, що парламентарі можуть бути зібрані на позачергову сесію, як тільки у цьому виникне необхідність.

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Проте попри карантин та закриті європейські кордони деякі депутати все ж збираються потрапити в Італію, Іспанію чи Грецію. Подібні плани у нардепа з “Опозиційної платформи – За життя” Іллі Ківи.

Туроператори підкреслюють, що це можливо, якщо людина або має дипломатичний паспорт, або вирушає у закриту державу під час відрядження у складі офіційної делегації, або ж має житло за кордоном.

А скільки ж планують витратити нардепи на цей відпочинок? Про це звичайні українці можуть ніколи й не дізнатись. Витрати на відпочинок це те, що навряд чи з’явиться у декларації. Можновладці навчились тут хитрувати. Головне, щоб в одному чеку було написано не більше 100 тисяч гривень.

Проте хоч депутати і мають уже тимчасово відпочивати від служіння народу, їм все ж доведеться зібратись на позачергове засідання 21 липня о 12.00. Розпорядження про позачергове засідання підписав спікер парламенту Дмитро Разумков. На засіданні мають розглянути 15 проектів законів та сім постанов.

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