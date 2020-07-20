The Economist опублікував індекс Біг-Мака: скільки має коштувати гривня

Експерти журналу The Economist вирахували, що курс гривні недооцінений на 61,9% і повинен бути на рівні 10,33 грн/$1.

Недооціненість української валюти до долара, яка нині коштує 27,13 грн/$1, продемонстрував так званий індекс Біг-Мака.

Станом на липень гамбургер у McDonald’s в США коштує $5,71, а в Україні його продають за 59 грн.

У рейтингу недооцінених валют світу гривня посідає четверту сходинку – вище лише південноафриканський ранд (-67,4%), російський рубль (-66,5%) та турецька ліра (-64,3).

Водночас за індексом Біг-Мака швейцарський франк вважається найбільш переоціненою валютою (+20,9%).

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Що таке індекс Біг-Мака

Індекс Біг-Мака, який винайшли у 1986 році, заснований на теорії паритету купівельної спроможності (якщо курс валюти А до валюти Б перевищує паритетне значення, стає вигідним купувати товари в країні А і експортувати їх до Б).

Експерти The Economist вважають що в довгостроковій перспективі валютні курси повинні рухатися до курсу, який би вирівнював ціни на ідентичний кошик товарів і послуг (у цьому випадку гамбургер) у будь-яких двох країнах.

Оцінка адекватності гривні у минулому

У січні 2020 року за індексом Біг-Мака курс гривні був недооцінений на 58,1%, у липні 2019 року – на 61,3%, у січні 2019 року – на 69% (перше місце).