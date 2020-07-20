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Факти / Україна

У Києві відбудеться Форум МСП Перезавантаження 2020

28 серпня в інноваційному парку UNIT.City відбудеться Форум МСП Перезавантаження 2020, організатором якого є Київський міжнародний економічний форум.

Захід у другий раз збере в Києві 1000 представників малого та середнього бізнесу з усієї України та 40 відомих у світі бізнесу спікерів.

Головна мета Форуму – допомогти малому та середньому бізнесу визначити перспективні тренди у світі, що стрімко змінюється, озброїти необхідними знаннями та інструментами, надихнувши на потужний рестарт після карантину.

У Києві відбудеться Форум МСП Перезавантаження 2020

Кожен із учасників Форуму на 12 тематичних панелях дізнається, як пройти повний шлях від виникнення ідеї та старту побудови бренду до залучення інвесторів і виведення бізнесу на новий рівень. Де шукати гроші? Як зростати під час кризи?

Що є запорукою створення зіркової команди? Досвідчені успішні підприємці та керівники компаній витратили довгі роки на пошук відповідей на ці питання і тепер готові поділитися знаннями.

Серед спікерів Форуму: Василь Хмельницький, Засновник холдингової компанії UFuture, Костянтин Євтушенко, Керівний партнер UNIT.City, Домінік Піоте, CEO UNIT.City, Юлія Павленко, Заступник директора Департаменту міжнародних операцій Укрпошта, Сергій Комберянов, Президент Lean Institute Ukraine

Детальна інформація про спікерів та панельні дискусії Форуму доступна ТУТ.

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