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Факти / Україна / Суспільство

У Туреччині українку намагалися змусити розмовляти російською

У центрі курортного містечка Кемер, що в Туреччині стався мовний конфлікт. Туристичний менеджер намагався змусити харків’янку відповідати йому російською мовою.

За словами українки Галини Куц , зараз у Туреччині спокійно, а деякі місцеві жителі навчилися говорити дякую і Слава Україні.

– Ми йдемо повз туристичне агентство, вибігає турок і російською мовою пропонує зайти, щоб послухати інформацію про екскурсії. Оскільки на екскурсіях ми на той час вже побували, я автоматично відповідаю українською мовою Ні, дякую!

Відходимо метрів тридцять і чую в спину від турка: спасибо надо говорить, а не это ваше украинское дякую Тобто, він добре зрозумів, що я йому сказала, – повідомила Галина.

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Після цього українка підійшла до турка і у них почалась дискусія на підвищених тонах. Чоловік почав розповідати жінці, що Росія та Україна “це один народ та одна країна”. Щоб довести йому зворотнє, Галина сказала, що тоді турки і араби теж один народ – це розізлило його, однак він не хотів визнати право українців на свою мову.

Під дописом Галини, де вона розповіла цю історію користувачі Facebook подякували їй за громадянську позицію.

Джерело: Галина Куц

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